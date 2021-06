"Una vita in corriera", 25 anni di aneddoti: la presentazione del libro a bordo di un autobus

Prezzo non disponibile

Una raccolta di storie e aneddoti esclusivamente divertenti realmente successi in 25 anni alla guida degli autobus cittadini: si tratta del libro "La smonta la prossima? Una vita in corriera", di Davide Destradi. La presentazione avverrà a bordo di un autobus all'interno del deposito del Broletto il 10 giugno dalle 15.30 alle 16.30. Il libro uscirà in tutte le librerie il tre giugno.

