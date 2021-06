A spasso per la Val Rosandra muniti di torcia: sabato l'escursione notturna

Scoprire il fascino della Riserva naturale della Val Rosandra in notturna: è la proposta della Coop Pavees (da alcune settimane gestore del sito) per la serata di sabato 19 giugno, quando dalle 21 alle 23 si potrà partecipare - muniti di torcia frontale - all'escursione "Voci della valle", all'ascolto dei versi della fauna locale. L'itinerario non presenta difficoltà ed è dunque adatto a tutti. E' richiesta la prenotazione, effettuabile inviando una mail all'indirizzo info@riservavalrosandra-glinscica.it o contattando il numero 329 1286325. Un'iniziativa analoga è in programma anche per venerdì 25 giugno, data di "Footsteps in the night: escursione notturna in Val Rosandra" (come nel caso precedente dalle ore 21 alle 23, con analoghe modalità di prenotazione).