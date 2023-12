Da febbraio Vincent van Gogh in mostra al Revoltella

TRIESTE - Dal 22 febbraio 2024, il Comune di Trieste in collaborazione con Arthemisia presenterà una mostra unica dedicata a uno degli artisti più amati di tutti i tempi, Vincent van Gogh. L'esposizione, una vera e propria "mostra dei record," ha già accolto oltre 600.000 visitatori a Roma in pochi mesi, ed è ora pronta a incantare il pubblico triestino. La mostra sarà arricchita dalla presenza dei due ritratti di Monsieur e Madame Ginoux, i proprietari del caffè di Arles frequentato da Van Gogh. I due ritratti, realizzati nel 1890, sono attualmente conservati rispettivamente presso il Kröller-Müller Museum di Otterlo e alla Galleria Nazionale di Roma. In occasione della mostra triestina i due coniugi, amici e ritratti da Van Gogh, si rincontreranno e potranno stare nuovamente vicini.

Vincent van Gogh (Zundert, 30 marzo 1853 - Auvers-sur-Oise, 29 luglio 1890), ebbe una vita difficile, trascorsa sul filo della pazzia, inquieta ed

errabonda, fino al tragico finale che lo portò al suicidio ad appena 37 anni. Come molti grandi artisti, la sua opera non fu compresa in vita ma oggi è

l’artista più conosciuto al mondo, icona della storia dell’arte, amatissimo dal grande pubblico. La mostra a Trieste, curata da Maria Teresa Benedetti e Francesca Villanti, e realizzata in collaborazione con il Museo Kröller-Müller di Otterlo, presenterà oltre 50 capolavori di Van Gogh, arricchiti da ampi apparati didattici, video, sale emozionanti e scenografiche e molto altro.