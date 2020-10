Al Tiare l'anteprima della mostra immersiva nel sogno di Van Gogh

Il sogno da sempre ha accompagnato la storia del genere umano e la cultura ha spesso preso vita dai sogni. Sogno e cultura insieme possono costruire, anche oggi, il ponte verso un nuovo futuro. Per questo motivo abbiamo deciso di confermare l’apertura di EmotionHall, museo immersivo permanente dedicato alla cultura in ogni sua espressione.

In quest’ottica assume ulteriore significato la prima mostra che darà vita ai suoi spazi, accompagnando in un nuovo mondo e un nuovo modo di vivere l’arte: “Van Gogh. Il sogno - Immersive art experience".

Un’esperienza che coinvolge i sensi, grazie alle più avanzate tecnologie multimediali e che permette al visitatore di “immergersi” nella visione della natura, della vita e dell’arte del Maestro. Un progetto realizzato da Stefano Fake, artista contemporaneo e video maker italiano affermato a livello internazionale, e da Nicola Bustreo, curatore museale di eventi artistici e culturali, Direttore Artistico di EmotionHall.

Un’esperienza da vivere in anteprima

Sabato 7 novembre 2020, dalle ore 11.00 alle ore 18.00

Tiare Shopping

Loc. Maranuz, 2 - Villesse (GO)



L’appuntamento è organizzato nel pieno rispetto delle normative anti Covid19. Per garantire la sicurezza, nello spazio di 2.000 mq verranno fatte accedere soltanto 30 persone ogni ora (prima visita ore 11.00, ultima visita ore 17.00), in modo da evitare ogni assembramento e consentire ai visitatori il rispetto della distanza tra loro.

La partecipazione è rigorosamente su invito, previa prenotazione della fascia oraria desiderata:

• su Eventbrite a questo link: https://preview_vangogh_emotionhall.eventbrite.it

• rispondendo a quest'invito, indicando anche nome e cognome dell’eventuale accompagnatore.

Si richiede la conferma di partecipazione entro martedì 3 novembre 2020 e la compilazione del modulo di autocertificazione (richiedilo via email emotion@studiosandrinelli.com) per ogni iscritto, da consegnare alla preview.