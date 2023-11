Al Rossetti 'Scusa sono in riunione...ti posso richiamare?' con Vanessa Incontrada

TRIESTE - Ironico e ispirato, Gabriele Pignotta costruisce in “Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?” la fotografia di una generazione dalla vita vorticosa, presa da una ridda di impegni di lavoro, di organizzazione della vita. E oltre che autore e regista è anche in scena con Vanessa Incontrada, una protagonista dal temperamento e dalla simpatia contagiosi, oltre che convincente interprete. Lo spettacolo va in scena al Politeama Rossetti solo sabato 2 e domenica 3 dicembre rispettivamente alle 20.30 e alle 16, ospite della Stagione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Ma sarà davvero così impegnativa la vita contemporanea da non poter nemmeno rispondere al telefono? La generazione di chi è in carriera - dei quarantenni, dei cinquantenni - sarà veramente così presa da riunioni e “call” da avere sempre una scusa per rimandare le cose essenziali? E - naturalmente - la telefonata non è che una metafora: si parla invece, ad esempio, di concentrarsi nei sentimenti, di fare figli, di impegnarsi nella vita di coppia, di accettare che i genitori diventino anziani…

Vanessa Incontrada con Gabriele Pignotta e un gruppo di brillanti attori, dà corpo in questa esilarante commedia a inquietudini e denunce che appartengono ai coetanei, seguendo la drammaturgia intessuta di una verve incredibile. L’autore infatti unisce verità ad una scrittura ironica, ricca di trovate spassose ed equivoci esilaranti. Il plot s’incardina su cinque personaggi: «Quelle che vengono portate in scena sono cinque personalità differenti - spiega Vanessa Incontrada – con i propri punti di forza, ma soprattutto di debolezza: c’è l’idealista, il giornalista ambientalista preso dalle sue battaglie ecologiche, e poi ci sono io che sono la donna indipendente e multitasking. Penso che sia facile riuscire ad immedesimarsi in ognuna di queste. Gli spettatori vedono la nostra vita di tutti i giorni, la frenesia, il correre e non avere attenzioni verso gli altri perché siamo troppo presi dalle nostre cose e quando finalmente per una occasione - come in questo caso un funerale - ti rincontri nascono come delle nuove amicizie non perché non ci conoscevamo, ma perché ognuno in questi ultimi anni ha preso la sua strada. Stimo molto il modo di scrivere, di fare il regista di Pignotta. E quando c’è una stima cosi forte la complicità nasce subito di conseguenza». I biglietti per lo spettacolo sono disponibili alla Biglietteria del Rossetti e nei circuiti consueti del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia: www.ilrossetti.vivaticket.it Informazioni sono disponibili sul sito www.ilrossetti.it e al tel 040.3593511.