Al Rossetti in scena “Variazioni enigmatiche” con Glauco Mauri e Roberto Sturno

TRIESTE - È uno dei più bei testi del repertorio contemporaneo “Variazioni enigmatiche” di Eric- Emmanuel Schmitt, autore francese fra i più rappresentati e tradotti ed è uno spettacolo ormai cult portato magistralmente in scena da Glauco Mauri e Roberto Sturno: appuntamento prezioso dunque quello con la stagione Prosa del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, in programma solo sabato 6 maggio alle ore 20.30 e domenica 7 maggio alle ore 16. Questo thriller dei sentimenti, che ininterrottamente da 25 anni viene recitato in tutto il mondo, è stato interpretato per la prima volta in Italia da Glauco Mauri e Roberto Sturno, con grande riscontro di pubblico e critica. Un’edizione folgorante che nei primi anni 2000 anche a Trieste lasciò gli spettatori magnetizzati dalla straordinaria bravura dei protagonisti, tesi in un duetto che non risparmia colpi di scena, momenti toccanti, illuminazioni ironiche.

Il giornalista Erik Larsen, che ha il volto e la delicatezza di Roberto Sturno, col pretesto di un'intervista chiede un incontro all'intellettuale che, sorprendentemente, lo concede. «È un face-à-face inesorabile, dove in un costante scambio dialettico tra illusione ed elusione due uomini si sfideranno alla ricerca della verità» dice il regista Matteo Tarasco. «Ma, come ci suggerisce Eric-Emmanuel Schmitt, ammaliandoci con la sua poetica intrisa di umana fraternità, siamo sicuri che la verità riveli più delle menzogne?» Il conflitto fra il pensiero e la realtà, è forse l'unico soggetto del mio teatro.Avere certezze è confortante ma è necessario perderle. Non ci si può sempre proteggere dalla vita con le proprie scelte, le convinzioni l'ideologia: la vita sorprende in ogni momento, smentisce, sconcerta, impone i suoi misteri. Nessuna posizione astratta resiste contro la vita. Nessuna filosofia inquadra né offre soluzioni per la vita. Non possiedo la verità ma sono appagato.Apprezzo i misteri. Sento la delizia di un'esistenza incomprensibile. I miei personaggi parlano molto, ma raramente dicono la verità. Altrimenti non ci sarebbe una storia… Una volta che i miei personaggi hanno detto la loro verità, essi vengono contraddetti dalla vita. Altrimenti non firmerei la storia.