Concerti estivi in villa Manin: arrivano Lo Stato Sociale, i Coma Cose e la Rappresentante di lista (PROGRAMMA)

Villa Manin Estate, la rassegna di eventi ideata dall’Erpac (Ente Regionale per il PAtrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia) che si svolge nel parco di Villa Manin a Codroipo, diventata un modello, la scorsa estate, per la ripartenza degli spettacoli dal vivo annuncia il programma musicale dell’edizione 2021 che prenderà il via sabato 26 giugno e propone due concerti a weekend, in programma sempre alle ore 18:30, sino a domenica 18 luglio e ilgran finale con il tradizionale concerto all’alba, che quest’anno sarà collegato alla Notte stellata di San Lorenzo, alle 5:30 del mattino di mercoledì 11 agosto.

Cresce di anno in anno la proposta musicale di Villa Manin Estate che ha contribuito in questi anni a valorizzare il Parco della Villa, inserito tra i dieci parchi più belli d’Italia (in finale al “Parco più bello” patrocinato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dal Ministero dell’Ambiente). Sul palco si alternano i grandi nomi della musica italiana attuale, quest’anno con l'aggiunta di un artista internazionale di grande spessore: Bombino, soprannominato “Il Jimi Hendrix del Deserto”, assieme ad Adriano Viterbini, uno dei chitarristi più virtuosi e autorevoli, darà il via al cartellone musicale alle ore 18:30 di sabato 26 giugno. Il giorno seguente, domenica 27 giugno, toccherà a Motta, che ha scelto proprio Villa Manin per il debutto della tournee in supporto all’uscita di “Semplice”, il nuovo acclamato album di inediti. A luglio sarà la volta de Lo Stato Sociale, Iosonouncane, gli Extraliscio, la giovanissima Ariete, la Rappresentante di Lista e i Coma Cose, il duo rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo.

I biglietti per i concerti (prezzo simbolico di 5 euro più diritti di prevendita) saranno in vendita a partire dalle ore 10 di mercoledì 26 maggio online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati. Le informazioni riguardo le modalità di accesso e le regole comportamentali da seguire verranno pubblicate a ridosso dei concerti sul sito ufficiale www.villamanin.it, in ottemperanza alla normativa vigente.

Villa Manin Estate 2021 – Concerti nel parco:

Sabato 26 giugno (ore 18.30): BOMBINO feat. ADRIANO VITERBINI

Domenica 27 giugno (ore 18:30): MOTTA

Sabato 3 luglio (ore 18:30): LO STATO SOCIALE

Domenica 4 luglio (ore 18:30): IOSONOUNCANE

Sabato 10 luglio (ore 18:30): EXTRALISCIO

Domenica 11 luglio (ore 18:30): ARIETE

Sabato 17 luglio (ore 18:30): LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

Domenica 18 luglio (ore 18:30): COMA COSE

Mercoledì 11 agosto (ore 5:30): CONCERTO ALL’ALBA

