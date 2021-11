“Villaggio del Pescatore: non solo dinosauri”, Kevin Milocco al Museo di Storia Naturale

Nell’ambito del programma de “La Scienza racconta 2021”, mercoledì 24 novembre, alle ore 17.00, alla sala incontri del Museo Civico di Storia Naturale di via dei Tominz 4 a Trieste, con ingresso gratuito, conferenza di Kevin Milocco su “Villaggio del Pescatore: non solo dinosauri”. 80 Milioni di anni fa la Terra era dominata dai dinosauri, presenti anche sul nostro territorio. Il sito del Villaggio del Pescatore (Duino Aurisina, Trieste) è uno dei siti paleontologici più importanti in Europa con una storia molto affascinante, ma i dinosauri ‘Antonio’ e ‘Bruno’ non sono gli unici protagonisti. Oltre a loro, al Villaggio del Pescatore è stato trovato un intero ecosistema che aspetta solo di essere studiato. Gamberetti, pesciolini (i fossili più comuni al sito paleontologico), vegetali, un osso di rettile volante ma soprattutto coccodrilli preistorici molto diversi da come li conosciamo oggi. Rappresentano anch'essi una scoperta eccezionale, una nuova specie per la scienza, testimoni di una storia che si sta svelando a poco a poco e che merita di essere raccontata. L’ingresso alla Sala conferenze è libero e gratuito ed è consentito fino a esaurimento posti (80 posti). Per accedere è necessario esibire il Green Pass e indossare la mascherina per coprire le vie respiratorie. All’ingresso viene richiesto nome, cognome e numero di telefono al fine di assicurare la tracciabilità. I dati vengono conservati per 14 giorni.