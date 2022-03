Virginia Raffaele al Rossetti con “Samusà”: racconti di infanzia in un luna park

La critica lo ha definito “spettacolo assoluto” e “il top di un one woman show” e non c’è da sorprendersi: “Samusà” - che sarà in scena al Politeama Rossetti di Trieste il 19 e 20 marzo, per il cartellone di Teatro Brillante del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia - si basa su elementi di altissimo livello. Virginia Raffaele ne è il fulcro, con i suoi mille talenti, l’empatia, la bravura indiscutibile, l’istinto comico che la porta a divertire moltissimo senza incorrere mai nella minima sbavatura.

Lo spettacolo

Poi c’è un regista - Federico Tiezzi - fra i massimi maestri del teatro italiano contemporaneo, munito di un linguaggio poetico, raffinato, sorprendente. Infine una squadra notevole d’autori - accanto alla stessa Virginia Raffaele e a Tiezzi, figurano Giovanni Todescan, Francesco Freyrie, Daniele Prato - un mondo colorato di splendidi costumi (creazioni di Giovanna Buzzi) e una scenografia, firmata da Marco Rossi, che parte nel segno dell’essenzialità e poi sorprende il pubblico evocando lo sfavillio di un Luna Park. È infatti proprio un Luna Park a fare da sfondo al racconto di Virginia Raffaele, che in “Samusà” introduce i suoi spettatori nell’ambiente in cui è cresciuta e dove sicuramente si è formato il suo incredibile talento, quello che la fa brillare sui palcoscenici come in televisione, quello che le permette non solo di divertire ed emozionare, ma anche di stupire e performare, imitare, commuovere e far ridere a crepapelle.

Basta ricordarla nello spettacolo “Performance” del 2015 e poi negli anni particolarmente intensi che l’hanno vista protagonista in televisione di uno show e una serie tutti suoi, oltre alla conduzione del Festival di Sanremo e al doppiaggio di Morticia nel cartone animato “La Famiglia Addams”, per arrivare al successo recentissimo su Prime di “Lol - Chi ride è fuori”… Il teatro però rimane il suo primo amore e per “Samusà” l’attrice nutre la dimensione scenica con i suoi ricordi d’infanzia, quando la sua famiglia lavorava a Roma, al luna park dell’Eur.

Ricordi d'infanzia

«Sono nata e cresciuta dentro un luna park, facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili, il primo bacio l’ho dato dietro il bruco mela» spiega infatti. «Poi il parco ha chiuso, le giostre sono scappate e adesso sono ovunque: le attrazioni sono io e siete voi. Tutto quello che siamo diventati stupisce quanto un giro sulle montagne russe e confonde più di una passeggiata tra gli specchi deformanti». Di questo mondo avrà modo così di raccontare aneddoti divertenti, di tratteggiare personaggi indimenticabili, magari qualche visitatore famoso, di far echeggiare nuovamente lo slang con cui velocemente comunicano fra loro i lavoratori del luna park. Anche “samusà” - scelta per intitolare lo spettacolo - è una “loro” parola e assieme si scoprirà il suo significato…

Date e biglietti

Lo spettacolo è in scena alla Sala Assicurazioni Generali alle ore 20.30 sabato 19 e domenica 20 marzo. Per biglietti e prenotazioni, ci si rivolge alla Biglietteria del Politeama Rossetti, agli altri consueti punti vendita, o via internet sul sito www.ilrossetti.it. L'ingresso in sala sarà consentito solo ai titolari di certificazione “Super Green Pass” muniti di mascherina FFP2. Informazioni anche al numero del Teatro 040.3593511.