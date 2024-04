Vitovska protagonista a Sistiana con le Città del vino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Tocca a Duino Aurisina Devin Nabrežina ospitare la prossima tappa de Le Grandi Verticali delle Città del Vino. Appuntamento giovedì 18 aprile alle 19.30 all'Infopoint di Sistiana con una serata tutta dedicata alla Vitovska con Kante, Lupinc, Škerk e Zidarich.Le cantine saranno raccontate da Matteo Bellotto in un viaggio sensoriale confrontando le annate e dialogando con gli stessi produttori, wine lover ed esperti del settore. Iscrizioni aperte per gli ultimi posti contattando la Pro Loco Mitreo (prolocoaurisina@libero.it 348 5166126 - 35 euro a persona). E visto il successo del progetto Verticali, il Coordinamento delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia ha aggiunto una tappa, quella di Monrupino Repentabor di giovedì 9 maggio, al ristorante Carso di Col alle ore 19.30 con il vino Terrano. Inoltre da non perdere anche la tappa di Mariano del Friuli di giovedì 2 maggio, Tenuta Luisa, ore 19.30 vino Friulano. Iscrizioni Pro Loco Mitreo. “Le serate fin qui svolte - commenta Tiziano Venturini coordinatore regionale delle Città del vino del Friuli Venezia Giulia - ci hanno dimostrato chiaramente la bontà della strada intrapresa: il progetto piace ai winelover, segno di come abbiamo colpito nel segno con questa proposta che permette di capire l’evoluzione di un vino mettendo a confronto una bottiglia del passato lontano con una più recente della stessa cantina. Faremo frutto di questa esperienza". La rassegna è realizzata da Città del Vino Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Pro Loco Manzano, Pro Loco BURI - Buttrio, Proloco Mitreo Duino-Aurisina e il Formaggio Montasio.