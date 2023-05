Scoprire Trieste attraverso gli occhi di Ricarda Huch, Hermann Bahr e Rainer Maria Rilke

TRIESTE - Si terrà mercoledì 10 maggio 2023 ore 17:00 nella Sala Bazlen di Palazzo Gopcevich a Trieste, la conferenza “Voci d'oltralpe nella Trieste del primo Novecento: Ricarda Huch, Hermann Bahr, Rainer Maria Rilke” (ingresso libero). L'incontro, promosso dal DeutschZentrum Triest partner culturale del Goethe-Institut per il Friuli Venezia Giulia a cura di Giulia Frare, docente a contratto di Letteratura tedesca all’Università degli Studi di Trieste, attraverso un excursus che alternerà informazioni storico-biografiche, immagini d’epoca e la lettura (in lingua originale e in italiano) di passaggi significativi tratti dagli scritti di Ricarda Huch, Hermann Bahr e Rainer Maria Rilke, aprirà tre scorci inediti su Trieste in un periodo particolarmente florido della sua storia culturale.

Nella svolta di secolo tra Ottocento e Novecento il rapporto privilegiato della città con il mondo di lingua tedesca la rese permeabile a innovazioni e scoperte in campo sia artistico che scientifico e intellettuale – quali ad esempio la psicoanalisi e la tecnica narrativa del flusso di coscienza, già sperimentata da Schnitzler – che proprio attraverso il capoluogo giuliano trovarono accesso alla cultura di lingua italiana. Se lo sguardo di Trieste era costantemente rivolto a Vienna, interessante è anche considerare la prospettiva inversa, chiedendosi come i viaggiatori provenienti dal mondo tedesco recepissero quell’avamposto absburgico affacciato sull’Adriatico.

Ricarda Huch, Hermann Bahr e Rainer Maria Rilke tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo raggiunsero Trieste e ne esplorarono gli spazi, le peculiarità socioculturali e il “carattere”, lasciandone traccia nei loro scritti privati oltre che nella loro opera. Raccogliendo le suggestioni disseminate in quei testi, sarà possibile ricreare un mosaico di impressioni sulla Trieste absburgica; evidenze che la professoressa Frare ha avuto molto di indagare nell'anno accademico 2021-2022 grazie a un assegno di ricerca finanziato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per il progetto “Percorsi letterari nella Trieste absburgica: Ricarda Huch, Hermann Bahr, Rainer Maria Rilke”. Info: www.deutschzentrumtriest.it