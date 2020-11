Al teatro dei Salesiani va in scena "Voia de rivar"

Il P.A.T. Teatro torna in scena dopo le mille vicissitudini che ci hanno coinvolto tutti quanti e che ancora ci fanno (purtroppo) compagnia.

Ma ad un'allegra e spensierata compagnia ci penserà il PAT a donarvela, con la commedia teatrale in dialetto triestino VOIA DE RIVAR, in scena dal 31 Ottobre fino al 15 Novembre al Teatro dei Salesiani di Via dell'Istria 53.



Prenotazioni c/o ticket point.

Info:3483834783 oppure 3409446380

Gallery