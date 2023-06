A Barcola arriva il "Waterpolo Beach Party 2023", il primo festival della pallanuoto

TRIESTE - Barcola si prepara ad accogliere l’evento "Waterpolo Beach Party 2023", il primo festival della pallanuoto a Trieste organizzato dalla Waterpolo Project ASD. L'evento, che si avvale della co-organizzazione e del patrocinio del Comune di Trieste, è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa e si terrà dal 22 al 25 giugno. L'evento centrale della manifestazione sarà un torneo di "beach waterpolo", una versione estiva del gioco tradizionale, che vedrà in campo squadre composte da cinque giocatori ciascuna. Dodici compagini provenienti da Italia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria e dai Balcani daranno vita a match accesi e coinvolgenti.

A cornice del torneo sportivo, una vera e propria festa della pallanuoto, con espositori e stand enogastronomici. Spazio anche alle iniziative per la cittadinanza: “open day” rivolti a diverse fasce d'età per chi vuole provare a cimentarsi con la pallanuoto. Parteciperà all’evento anche la Pallanuoto Trieste: uno degli “open day” della giornata di sabato, rivolto a ragazzine e ragazzini classe 2012 - 2016, verrà organizzato proprio dalla blasonata società cittadina, alla ricerca di nuove leve per la stagione 2023-2024. E, sempre nella giornata di sabato, con inizio alle ore 20.15, si svolgerà una partita di esibizione a ranghi misti delle prime squadre della Pallanuoto Trieste impegnate nei campionati di serie A1 maschile e femminile.

Il programma della manifestazione prevede inoltre, sempre sabato 24 giugno, alle ore 20.00, una partita amichevole con due rappresentative della Pallanuoto Trieste. Gli open day, aperti a tutti, sono suddivisi per fasce d’età secondo il programma allegato. E’ possibile iscriversi gratuitamente via mail scrivendo a: info@waterpoloproject.com o tramite Whatsapp al numero 328 4656696. Per ulteriori informazioni: info@waterpoloproject.com e www.waterpoloproject.com