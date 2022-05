Weekend a Trieste tra musica, teatro e natura: tutti gli eventi

Via le mascherine e avanti primavera: Trieste si prepara per un weekend pieno di eventi per tutti i gusti. Il cartellone degli appuntamenti in città è davvero variegato e spazia dalla cultura alla natura, pasando per musica e sport.

Mostre

Fino al 5 giugno negli spazi del museo Revoltella è ancora visitabile la mostra Monet e gli Impressionisti in Normandia. Vi aspetta un eccezionale corpus di oltre 70 opere che racconta il movimento impressionista e i suoi stretti legami con la Normandia. Al Salone degli Incanti potrete invece immergervi nella mostra sensoriale di Frida Kahlo, dove è esposta anche l' opera originale “Piden aeroplanos y les dan alas de petate” / “Chiedono aeroplani e gli danno ali di paglia”, recentemente venduta ad un collezionista privato per un milione e 500 mila euro.

Al Museo Petrarchesco Piccolomineo in mostra "Pur d’amor volgarmente ragionando. L’eredità di Dante in Petrarca", un riallestimento che ha l’ambizione di ricostruire le letture punto di riferimento dell’opera dei due poeti, cominciando dalla preferenza accordata da Dante e da Petrarca agli autori della tradizione classica e della letteratura volgare.

A Miramare è in corso una mostra realizzata in collaborazione con gli Uffizi di Firenze. Tra le opere anche “La Madonna delle Rose" di Tiziano Vecellio.

Teatro

Dopo otto anni sul palco del Verdi torna il Rigoletto . In scena il melodramma in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave, dal dramma Le Roi s’amuse di Victor Hugo, direttoo dal Maestro Valentina Peleggi

All'Hangar Teatri "Supersocrates", una serata condotta da un cronista sopra le righe e dalla sua appassionata collega, intenti a giocare on la storia di Socrates, un calciatore brasiliano laureato in medicina e che porta il nome di un filosofo.

Concerti

Il 6 maggio alle ore 20:30 all'Hangar Teatri vi aspetta il quarto concerto in collaborazione con il Kino Šiška con il duo Gazelle & the Bear e il quartetto Edoardo Liberati Synthetics - Everyday Life.

Sabato 7 maggio al Miela il ritmo e l’estasi della musica gnawa con gli Electric Jalaba. Electric Jalaba è il frutto misterioso e sincretico di due esperienze apparentemente lontane: da un lato gli inglesi Soundpecies, eclettici avventurieri del groove e dell’elettronica, dall’altro il marocchino Simo Lagnawi, Maestro Musicista Gnawa e il principale suonatore di guembri – l’ancestrale liuto della tradizione Gnawa – in terra britannica.

Domenica 8 maggio, sempre al Miela, "Sì, sì, Trieste, te amo sempre" di e con Alessio Colautti. Un devoto omaggio alla grande tradizione musicale di Trieste. Dalle melodie “doma?e” a quelle firmate da grandi Artisti locali. Non un concerto, non uno spettacolo, ma una grande e sana “cantada tra amici”.

Natura

Tornano le passeggiate creative con Guida Naturalistica sul Carso triestino. Appuntamento alle ore 10 di sabato 7 maggio a Basovizza. Qui maggiori informazioni

Eventi sportivi

Torna anche quest'anno la mezza maratona di Trieste Spring Run. Nel weekend anche la prima edizione di "Trieste in bicicletta" una pedalata in bicicletta dedicata e adatta a tutti gli amanti delle due ruote a pedali