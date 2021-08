Musica, escursioni e teatro: ecco cosa fare questo weekend a Trieste e dintorni

Dopo una lunga e calda estate è arrivato l'ultimo weekend di agosto. Sono diversi gli appuntamenti da non perdere per chi resterà in città. Ecco qualche idea.

Sabato 28 agosto

Al Castello di San Giusto continuano gli eventi di "Hot in the city". Questo sabato salirà sul palco Alex Britti featuring Fabio Boltro. Un evento targato Trieste Estate. Sempre sabato, alle 21 alla Sala Lutazzi vi aspetta il Festival Approdi con "Solo Anna", un monologo su Anna Magnani. Lidia Vitale, che per questo spettacolo ha ricevuto il Premio Anna Magnani nel 2012, dona corpo ed essenza alla grande attrice, restituendo un ritratto pubblico e privato dell’icona del cinema italiano. A fine serata aperitivo con gli artisti. Ancora alle 21, al teatro Basaglia al Parco San Giovanni, la 'Compagnia dei Giovani' Aps – F.I.T.A presenta la commedia "Tuti Ogi?!?" da "Tom, Dick e Harry" di Ray e Michael Cooney, adattamento in dialetto triestino di Agostino Tommasi, regia di Julian Sgherla. Una serata all'insegna dei colpi di scena e del divertimento.

Per gli amanti delle escursioni, appuntamento con "Geostoria - Tra acquedotti e marmitte" che vi porterà alla scoperta del torrente Rosandra. Nel corso di milioni di anni, il torrente Rosandra ha modellato la valle con il suo scorrere, donandole l’aspetto che oggi accoglie i visitatori. In questa escursione scoprirete le caratteristiche geologiche originatesi per effetto del torrente Rosandra e come e perché l’uomo ha da sempre cercato di imbrigliare la sua potenza. Durata: 2 ore circa. Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e scarpe da trekking. Prenotazioni: info@riservavalrosandra-glinscica.it. Evento gratuito. Ritrovo alle ore 9:30 presso il Centro visite della Riserva naturale della Val Rosandra.

Dale 8 al tramonto non potete perdervi, in Piazza Vittorio Veneto, "Il Mercato dei Tritoni", il mercato del piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo e artigianato artistico, vi stupirà con oggetti unici.

Alle 20:30 al Parco del Castello di Miramare "L'orchestra Busoni suona Tartini". Concerto dedicato alla musica del compositore istriano e composta dagli allievi della sua Scuola. Solisti di alcuni brani il violinista di fama internazionale Stefano Furini, la giovane violinista Giada Visentin e Francesco Ferrarini, primo violoncello del Teatro La Fenice di Venezia. Dirige l'orchestra il maestro Massimo Belli.

Per informazioni: info@orchestrabusoni.it.

Domenica 29 agosto

Domenica 29 agosto appuntamento con Trieste Green e la passeggiata naturalistico-culturale con laboratorio di architettura carsica su muretti a secco, tra vigne e terrazzamenti nei borghi di Prosecco/Prosek e Contovello/Kontovel. Informazioni su www.trieste.green