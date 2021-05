Il confine per un racconto al femminile, al via il workshop di Fotografaredonna

PROGRAMMA



VENERDì 14 MAGGIO ore 17.00_19.00



Roberta Altin



Prof. Associata, Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Studi Umanistici, Coordinatrice CIMCS, Center for Migration & International Cooperation for Sustainable Development



(S)confina_menti:



A partire dal concetto antropologico di confine verranno presentate alcune piste di analisi per decostruire rappresentazioni stereotipate e poter allargare lo sguardo: Se ciò che ci definisce è il limite e il rapporto con l’alterità, sia in senso personale che collettivo, quali esercizi si possono fare nella zona di confine ’tra’, che attraversa, separa, delimita e organizza il nostro ordine mentale e la nostra visione cognitiva.





SABATO 15 MAGGIO ore 10.00_13.00



Emanuela Masseria



Docente di psicologia, giornalista e socia Associazione Fotografaredonna



I possibili significati del concetto di confine da una prospettiva psicologica.Il confinamento, le limitazioni e il distanziamento sociale si prestano ad essere reinterpretati in un percorso ragionato per immagini che ridefinisce ciò che questa esperienza ha significato: peculiarità dei mutamenti nel rapporto con il nostro io, con gli altri e con lo spazio che ci circonda.



Marisa Ulcigrai



Fotografa e presidente Associazione Fotografaredonna



-“Dal confine geografico a quello personale”. Visione e analisi di lavori di artiste/i che hanno realizzato su questo argomento lavori di ricerca personale.



- Esercitazioni pratiche in loco e progettazione di percorsi fotografici.



A partire dall’esperienza delle prime due giornate di workshop le partecipanti realizzeranno, nei 15 giorni successivi, un percorso fotografico personale per poter così elaborare ed esternare i propri vissuti legati ai limiti geografici e/o personali imposti da regole e divieti di un lungo periodo di pandemia.

Le partecipanti che desidereranno saranno seguite in itinere dalle fotografe di Fotografaredonna.



VENERDI’ 28 MAGGIO ore 17.00_19.00



Visione, analisi e confronto dei lavori prodotti e di tutto il materiale raccolto



ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: info@fotografaredonna.it



MASSIMO 15 PARTECIPANTI

