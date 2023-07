PGTSummer Music, un viaggio nel jazz con Francesco Vattovaz 4et e TOK!

TRIESTE - Nell'ambito del festival PGTSummer del Polo Toti, la scena jazz di Trieste si arricchisce di nuovi talenti pronti a fiorire. Due quartetti locali di grande talento e originalità si esibiranno in una serata di contrasti che non si autoescludono, offrendo un viaggio musicale che va dai suoni newyorkesi del modern mainstream fino alle avanguardie dell’improvvisazione libera. L'appuntamento è al punto ristoro by Barakin San Giusto. Ingresso via del Castello, 1 - San Giusto. Ingresso libero.

La serata avrà inizio alle 20:30 con l'esibizione del Francesco Vattovaz 4et. Quartetto formato da Francesco Vattovaz alla batteria, Giuliano Tull al sax, Francesco De Luisa al piano e Alessio Zoratto al contrabbasso. È un progetto nato nel 2021, presenteranno brani originali tratti dal nuovo album “Paper Plane”, registrato agli Artesuono Recording Studios di Udine (con Alessandro Turchet al contrabbasso) e pubblicato da Artesuono il 24 giugno 2022. Musiche di Francesco Vattovaz e Giuliano Tull.

A seguire, dalle 22:00 alle 23:30, sarà la volta del quartetto TOK! che esplorerà i confini tra scrittura e improvvisazione, colta e popolare, movimento e contemplazione. Improvvisazione e ricerca uniranno le diverse influenze in una musica espressiva e originale.

Lo compongono:

Yannis Maizan - Sassofoni

Giovanni Nevyjel - Tromba

Vid Luka Narea - Contrabbasso

An?e Kristan - Batteria