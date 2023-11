Zeropixel, giovedì al via il festival dedicato alla fotografia analogica

TRIESTE - Dal 16 al 26 novembre 2023, Trieste ospiterà la decima edizione di Fotografia Zeropixel, il festival dedicato alla fotografia analogica. Con quarantasette fotografi e oltre cento opere in esposizione, il festival di quest'anno si concentra sul tema "CLIMAX", un invito a esplorare quegli istanti di intensità emotiva che scandiscono le tappe salienti della vita umana. Organizzato dall'associazione fotografica Silver Age in coorganizzazione con l'Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo del Comune di Trieste, il festival propone un programma ricco e variegato. Tre eventi principali, tre mostre, tre conferenze, tre workshop, oltre a uno speciale evento di apertura visual musicale, offriranno ai partecipanti un'ampia gamma di esperienze. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, con obbligatoria prenotazione per i workshop all'indirizzo email info@fotografiazeropixel.it. Il programma dettagliato è disponibile sul sito web ufficiale www.fotografiazeropixel.it e sul canale Instagram @fotografiazeropixel.

Uno degli eventi clou sarà l'inaugurazione della mostra collettiva sul tema "CLIMAX", curata da Massimiliano Muner. L'evento di apertura, previsto per giovedì 16 novembre alle 18 presso la Sala Veruda di Palazzo Costanzi, vedrà la partecipazione dell'artista Alexey Grankowsky e del musicista Luigi Tolotti, con una performance di visual musicale. In occasione del vernissage verrà inoltre presentato il catalogo cartaceo in tiratura limitata (100 copie). A seguire, il 17 novembre, si terrà l'inaugurazione della mostra "Storytelling" di Alex Timmermans, e il 18 novembre sarà la volta della personale di Enzo Tedeschi, vincitore della quarta edizione del Premio Sergio Scabar. Oltre alle mostre, il festival offre una serie di conferenze ed incontri con fotografi di spicco, tra cui Ivan Piano e Claudio Ernè, e workshop unici, come la passeggiata fotografica "Lomowalk" e il laboratorio "Inner Climax" con Daniele Sandri. Inoltre, la giuria presieduta da Claudio Ernè annuncerà il vincitore della quinta edizione del Premio Sergio Scabar il 26 novembre. Fotografia Zeropixel non solo celebra la fotografia analogica, ma rende anche omaggio ai grandi maestri del passato, come il fotografo Sergio Scabar, mantenendo viva la passione per la fotografia chimica. Un evento imperdibile per gli appassionati di fotografia, arte e cultura.