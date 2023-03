La grande musica torna in piazza Unità, il 4 e 5 luglio sbarca Zucchero

TRIESTE - Dopo Biagio Antonacci arriva oggi la tanto attesa ufficializzazione del secondo grande ospite del calendario di Live in Trieste. A scatenare il pubblico di piazza Unità d’Italia sarà il bluesman italiano più famoso al mondo: Zucchero. Artista da oltre 60 milioni di dischi venduti in carriera, “Sugar” sarà protagonista a Trieste di due imperdibili date uniche nel nordest, parte del suo World Wild Tour, i prossimi 4 e 5 luglio 2023 (con inizio alle 21.30). I biglietti per i due concerti, organizzati da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Trieste, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, nell’ambito di Live in Trieste, sono già in vendita sul circuito Ticketone.

Torna la grande musica

«Con i concerti di Zucchero piazza Unità viene restituita alla grande musica dal vivo, ad eventi importanti che contribuiscono e contribuiranno ad arricchire l'offerta turistica e culturale della nostra città – ha commentato l’assessore alle Politiche della Cultura e del Turismo del Comune di Trieste, Giorgio Rossi - Zucchero è tra i cantanti italiani più conosciuti all’estero e del suo pubblico fanno parte più generazioni appassionate di fans. In una cornice assolutamente unica, quello della più grande piazza d’Europa sul mare, due serate con un artista straordinario che fa parte di quella rosa di musicisti ed autori italiani che hanno segnato un’epoca della musica italiana e internazionale». Sul palco con Sugar una super band composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals). Info e punti vendita autorizzati su www.azalea.it .