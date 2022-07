Al Tiare due serate a ritmo di Zumba

Appuntamento domenica 10 luglio dalle 18 alle 20 con Flavio Coiana & Jon Martin ZJ e lunedì 11 luglio dalle 19 alle 21 con Kelly Oi Oi ZJ per le masterclass gratuite di zumba al Meeting Place Tiare Shopping di Villesse (GO).

Flavio, italiano, vive in Sardegna a Quartu Sant'Elena (CA). Membro ZIN™ da novembre 2012, ama insegnare Zumba perché ogni lezione è una festa! Le discipline per le quali è attualmente certificato sono: Zumba, Zumba® Toning, Aqua Zumba®, Zumba Sentao®, Zumba Gold®, Zumba Gold® Toning, Zumba® Kids & Kids Jr., Zumba® Step, Zumba in Circuit e Plate by Zumba®. Divertimento e benessere sono garantiti! Jon, spagnolo, ballerino professionista di salsa e istruttore di fitness, condivide la sua passione per la danza e il fitness da oltre 18 anni. È titolare di uno studio a Barcellona con la sua famiglia. È un International Zumba® Presenter ed è seguito con grande entusiasmo. Dalla Spagna al Qatar fino a Melborune i partecipanti ai suoi corsi sono ipnotizzati dalla sua energia positiva e vibrante, nessuno dimentica le sue lezioni!

Kelly, brasiliana, ballerina professionista dal 1989, ma anche coreografa e istruttrice di fitness. È una delle maggiori esperte di Zumba, Tabata Workout e Brasil Fit. Si è sempre dedicata alla cura del corpo raggiungendo importanti risultati con sudore e costanza. La sua filosofia è che ognuno di noi deve dare importanza - e costanza - alla propria attività fisica, per questo stimola a unire impegno e divertimento!

Lo zumba è stato scelto perché muoversi a ritmo di musica è un modo ottimale per avvicinarsi al fitness anche per chi è di natura un po’ pigro, per chi ha paura di annoiarsi durante l’esercizio e per chi è già in forma e vuole allenarsi divertendosi. Inoltre, anche in occasione di questa serata, saranno aperti chioschi “food & drink”. Prossimi appuntamenti con le masterclass: il 15 luglio Alessio Diana, il 17 luglio Claudiu Guttu & Silvia Solidoro, il 24 luglio Cristian Bonet, il 25 luglio Matteo Piovesan, il 19 agosto Alessio Diana e Matteo Piovesan e il 21 agosto si chiude di nuovo con Alessandro Belletti insieme a Ai Lee.

Tiare Summer Emotions è la nuova area esterna che il Meeting Place Tiare Shopping di Villesse (GO) ha inaugurato come ideale continuazione dello spazio di intrattenimento interno offerto da EmotionHall, la grande arena immersiva aperta ufficialmente a gennaio 2021. Situata vicino all’Area Fitness, parcheggio esterno nella zona Porta Tiare ospita un ricco calendario di eventi serali di intrattenimento che spaziano dai corsi di zumba a comedy show fino ad arrivare a concerti che vedono protagonisti anche artisti internazionali. Prenotazione su https://linktr.ee/zumbaevent con possibilità di iscriversi anche in loco. Per aggiornamenti su tutto il programma: https://www.tiareshopping.com/it-it/events.