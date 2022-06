Intelligenza artificiale e sistemi di videosorveglianza: arriva il corso di Enaip

È stato programmato all’Enaip di Pasian di Prato, Udine, il 14 e 22 giugno in orario serale, il corso “L’intelligenza artificiale al servizio dei sistemi di videosorveglianza: responsabilità, competenze e tecniche di impiego dei sistemi TVCC”. Il corso, realizzato in collaborazione con Urmet, è rivolto a tecnici professionisti, installatori di impianti elettrici ed ha l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti tutti i riferimenti normativi e le conoscenze tecniche necessarie per gestire l’attività di progettazione, l’installazione e la manutenzione di impianti di videosorveglianza.

Gli argomenti che verranno trattati ed i relatori sono i seguenti:

Normative e regole sulla privacy, a cura dell’Avv. Stefano Corsini

Nozioni su reti dati e infrastrutture, a cura del Dott. Daniele Gobbo

Progettazione sistemi TVCC, a cura dell’Ing. Domenico Genchi (URMET)

Installazione, programmazione e impiego dei sistemi TVCC, a cura dell’Ing. Domenico Genchi e del P.I. Diego Grotto

Grazie a questo percorso i partecipanti potranno così acquisire competenze relative alla progettazione e realizzazione di impianti di videosorveglianza e delle relative norme di riferimento; le conoscenze per una corretta valutazione dei rischi e la padronanza del sistema TVCC dal corpo camera al monitoraggio del sistema; nozioni tecniche per il settaggio video avanzato sfruttando tutte le potenzialità della telecamera e informazioni tecniche per affrontare una programmazione di Analisi Video Intelligente VCA e di schedularne la gestione degli eventi. Si ricorda che l’azienda che iscrive i propri dipendenti al corso può beneficiare di un credito di imposta fino al 50% delle spese per il personale impegnato in formazione. Per informazioni ed iscrizioni: Nicolò Tonazzi: n.tonazzi@enaip.fvg.it