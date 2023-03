Aiuto cuoco e pasticcere: al Civiform al via i corsi di qualifica per adulti

Una qualifica professionale come volano per l’inserimento nel settore della ristorazione e delle produzioni alimentari: al Civiform di Opicina si aprono le iscrizioni per i corsi con stage dedicati agli adulti che vogliono ottenere una qualificazione professionale. I corsi PiAzZA GOL, di Aiuto Cuoco, al via da aprile, e Panettiere Pasticcere Gelatiere, verranno realizzati grazie ai finanziamenti Fondo sociale Europeo (FSE+) e Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR). Con un percorso totalmente gratuito quindi, i maggiorenni residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia - sia occupati che disoccupati - potranno ottenere un attestato di qualifica di terzo livello EQF (European Qualifications Framework), oltre che attestati di formazione generale e specifica in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

I titoli in programma

Alta la richiesta per il corso di Aiuto Cuoco, pensato per formare figure esecutive di supporto in cucina nella preparazione dei piatti. Un’ attività rivolta in particolare alla preparazione delle materie prime, semilavorati e all'allestimento dei piatti. L’avvio è previsto ad aprile, dura 600 ore di cui ben 240 di stage in azienda.

È invece in programma da settembre il corso Panettiere Pasticcere Gelatiere, che insegna ad occuparsi in autonomia della produzione di prodotti di panetteria (pane, crackers, grissini, sfoglie salate, ecc.), pasticceria (fresca, da forno e fritta; dolce e salata) e gelateria (gelato artigianale, dolci gelato semifreddi, gelati monoporzione, ecc.). Le iscrizioni sono già aperte, vista la grande richiesta di formazione in un settore che, da tempo, lamenta la carenza di personale. Ottime per entrambi i corsi, quindi, le opportunità di impiego al termine della qualifica.

Le altre opportunità: dalla Sartoria alle Lingue

Oltre ai corsi di qualifica, la sede di via di Conconello di Civiform offre anche numerosi percorsi più brevi aperti a chi lavora e vuole aggiornare le proprie competenze, ma anche a chi è disoccupato e desidera re-inserirsi nel mondo del lavoro: Tedesco, Inglese B1, Photo e Video per i social, Excel e Word per farsi strada nell’informatica. Due i titoli nell’ambito della sartoria, pensati per formare figure molto richieste dal mondo del lavoro e spesso introvabili: Tecniche base di confezionamento sartoriale e Tecniche sartoriali di riuso, riciclo e refashion.

L’iscrizione avviene online sul sito Civiform, ma le persone in stato di disoccupazione, inoccupazione o studenti, oltre a segnalare l’interessamento sul sito, dovranno formalizzare l’iscrizione rivolgendosi al Centro per l'Impiego di riferimento. La segreteria è sempre a disposizione per qualsiasi informazione al n. 040 9719811.