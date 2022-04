Tecnico dell’animazione turistico-sportiva e del tempo libero: il nuovo corso al Civiform di Opicina

Nuovo indirizzo al Civiform di Trieste nel settore del turismo e del tempo libero: da settembre al via nella sede di Opicina il corso Tecnico dei servizi di animazione turistica, sportiva e del tempo libero dedicato a ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni. Un percorso quadriennale per formare professionisti di turismo, animazione e intrattenimento, ambiti che richiedono energia e creatività, ma anche alta professionalità e programmazione.

Il corso nasce per formare figure molto richieste dal territorio, caratterizzate da versatilità per gestire servizi molto diversi. È davvero ampia, infatti, la platea di possibili sbocchi occupazionali: associazioni turistiche come assistente in escursioni naturalistiche, cicloturistiche o in luoghi di interesse artistico-culturale, associazioni sportive come animatore sportivo, villaggi turistici o navi da crociera come intrattenitore ed animatore per gruppi di bambini, ragazzi e adulti, imprese che si occupano di arte, cultura, spettacolo, ma anche il mondo del turismo congressuale e fieristico.

Nello specifico, insegnerà non solo a progettare interventi ricreativi, culturali, sportivi, ma anche a prendersi cura di tutto ciò che serve a un progetto: ad esempio, dalla pianificazione alla realizzazione delle attività, dal materiale divulgativo ai premi, passando per la creazione del programma e la promozione su canali digital e social.

Il principale requisito richiesto? Entusiasmo e voglia di fare del divertimento un lavoro. Sono fondamentali cordialità, predisposizione al contatto con le persone e apertura verso le altre culture, oltre a curiosità e passione per attività fisica e mondo outdoor: parte delle lezioni si svolgeranno all’aperto, secondo un concept di aula didattica diffusa. Il corso ha un approccio fortemente pratico e coniuga innovazione e aspetti tipici dell’attività animativa con attività di intrattenimento e animazione sociale, valorizzazione del territorio, escursioni nella natura e in luoghi di riferimento artistico - culturali.

Scuola Aperta il 27 maggio per scoprire questo e gli altri corsi

Il corso è aperto ai ragazzi in uscita dalla scuola media ma anche a chi, già iscritto in una scuola superiore, è alla ricerca di un percorso nel turismo orientato all’applicazione pratica. Frequenza e iscrizione sono gratuite perché finanziate dalla Regione FVG nell’ambito delle attività di Effepi. Ragazzi e famiglie interessati possono contattare da subito la sede di via di Conconello per prendere appuntamento con i referenti del corso. In programma, poi, venerdì 27 maggio dalle 15 alle 19 un nuovo appuntamento con Scuola Aperta: in quest’occasione si potranno conoscere docenti e staff e scoprire tutto su attività, stage e laboratori. Restano infatti sempre aperte le iscrizioni per questo nuovo corso ma anche per gli altri percorsi formativi della sede di Opicina: cuoco, panettiere pasticcere, grafico e manutentore auto e moto. Per prenotare la visita a Scuola Aperta o prendere un appuntamento si può contattare il numero: 040.9719811 o direttamente dal sito civiform.it.