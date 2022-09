Addetti mensa: 25 posti disponibili a Trieste con formazione gratuita

Sono aperte le candidature per partecipare al corso “Tecniche di gestione del servizio mensa", creato sulla base delle esigenze della Dussmann Service Srl, azienda appartenente al Dussmann Group attivo a livello globale nell’ambito del Facility Management, anche - e non solo - per la fornitura di servizi di ristorazione.

Il corso, finalizzato all’inserimento lavorativo sul territorio della provincia di Trieste, risponde alla necessità dell’azienda di formare operatori che abbiano le conoscenze e le abilità necessarie per svolgere attività di preparazione degli alimenti, di allestimento dei piatti e di distribuzione dei pasti.

Il percorso di formazione è co-progettato insieme alla Regione Friuli Venezia Giulia e allo IAL di Trieste, è rivolto a 25 candidati e prevede una durata complessiva di 200 ore, metà delle quali da effettuare in stage. Gli interessati possono inviare il proprio CV entro lunedì 5 settembre attraverso questo link.

Altre informazioni

I luoghi di lavoro previsti saranno i diversi istituti scolastici nell’ambito del territorio della provincia di Trieste. In caso di necessità, alla persona potrà essere richiesto di prestare temporaneamente servizio in una struttura limitrofa a quella in cui viene svolta normalmente l’attività.

Previa formazione gratuita della durata di circa 200 ore (100 ore di aula e 100 ore di stage) presso l’ente di formazione IAL di Trieste, per i candidati che si dimostreranno più in linea con il profilo ricercato, offresi contratto a tempo determinato di 6 mesi (e comunque fino al 30/06/2023) a 10/15 ore settimanali. La formazione è finanziata dal progetto Pipol FVG/Garanzia Giovani e Pipol FVG/Occupabilità.

Fonte Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia