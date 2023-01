Tra fiabe e cinema: il progetto di promozione dell'arte per giovani triestini

Il Comune di Trieste, nell’ambito delle attività del Sistema Bibliotecario Giuliano e in collaborazione con Education Program (progetto di alfabetizzazione audiovisiva) di La Cappella Underground di Trieste, organizza per mercoledì 11 gennaio, alle ore 17.00, nella Biblioteca Lina Marii Marinelli di Melara (via Pasteur 44), un incontro gratuito rivolto ai ragazzi a conclusione della rassegna "Attraverso lo specchio": fiabe e racconti da mondi incantati curata da Cappella Underground e articolata in tre film: Principi e Principesse di Michel Ocelot; Nightmare Before Christmas, il capolavoro in stop motion firmato da Henry Selick (e ideato da Tim Burton); Alice nel Paese delle Meraviglie, il classico d’animazione Disney.

L’incontro dell’11 gennaio sarà condotto da Marco Catenacci della Cappella Underground e Gabriella Norio del Sistema Bibliotecario Giuliano. Tra letture ad alta voce, visioni di spezzoni dei film proposti nella rassegna, dibattiti, ed invenzione di nuove storie, i giovani partecipanti saranno guidati alla scoperta del mondo delle fiabe tradizionali e moderne e delle loro trasposizioni cinematografiche facendo dialogare letteratura e cinema, con lo scopo di avvicinarli sia alla lettura che alla settima arte.

Come partecipare

La partecipazione è libera fino ad esaurimento posti. Per informazioni è possibile contattare: Biblioteca comunale di Melara Lina Marii Marinelli, tel. 040 675 8755; e-mail biblioteca. melara @comune.trieste.it, oppure Archivio diplomatico, tel. 040 675 8284; e-mail archiviodiplomatico@comune.trieste.it.