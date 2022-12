Al Civiform di Opicina corsi gratuiti per adulti: per aggiornarsi o trovare lavoro

Grazie ai nuovi finanziamenti del Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 e del PNRR, al via al Civiform di Opicina numerosi corsi per chi vuole aggiornarsi, migliorare le proprie competenze e restare competitivo nel mondo del lavoro. I corsi hanno breve durata e si svolgono, in presenza o online, in orario serale. Per accedere, è sufficiente essere residenti o domiciliati in Fvg. I titoli in partenza nella sede di via di Conconello riguardano le soft skill, inglese, tedesco a vari livelli, cioccolateria, informatica (Word, excel, ecc) e molto altro. Il catalogo cvompleto

In programma anche vari corsi dedicati a chi è disoccupato e cerca competenze professionalizzanti per reinserirsi velocemente nel mondo del lavoro: tra i tanti corsi in partenza da gennaio, Gelateria, Panificazione e Panetteria, Pizzeria e Grafica digitale. Anche questi corsi sono totalmente gratuiti perché finanziati da FSE+ 2021/2027 e PNRR.

Come iscriversi?

Chi è occupato può iscriversi ai corsi direttamente sul. Le persone in stato di disoccupazione, inoccupazione o studenti, possono segnalare l’interessamento sul , ma per formalizzare l’iscrizione dovranno rivolgersi al Centro per l'Impiego di riferimento comunicando il titolo del corso prescelto e la sede di svolgimento (in questo caso, il CIVIFORM sede Trieste-Opicina) Per info e iscrizioni, si può contattare la Segreteria al n. 040.9719811. Ulteriori dettagli su https://www.civiform.it/aggiornamento-piazzagol/?utm_source=tsprima&utm_medium=redazionaleGEN&utm_campaign=piazzagol.