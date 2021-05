Competenze relazionali per il mondo del lavoro: al via il corso a fine maggio

Parte il 27 maggio il corso di formazione online Enaip "Competenze relazionali per il mondo del lavoro". Ecco tutte le informazioni per partecipare

Parte a fine maggio il corso di formazione online Enaip "Competenze relazionali per il mondo del lavoro" per una durata complessiva di 48 ore tra aula e laboratorio, dal 27 maggio al 27 giugno 2021. Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti (8 iscritti).

I requisiti

Questi i requisiti per partecipare:

essere iscritti al Programma Pipol;

conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 del Quadro Comune Europeo per l’apprendimento delle lingue.

Perché partecipare

Partecipare al corso può essere utile per sviluppare consapevolezza dei propri punti di forza e debolezza e individuare le risorse a propria disposizione per raggiungere un obiettivo, ma anche per imparare a comunicare in modo corretto ed efficace con colleghi e superiori e ad interagire in un gruppo di lavoro.

Argomenti del corso

Tra gli argomenti del corso verranno tratti tutti i temi inerenti la comunicazione, quindi: caratteristiche degli stili comunicativi, autovalutazione di sé, dei propri punti di forza e di debolezza, mobilitazione delle risorse per il raggiungimento dell’obiettivo, gestione dell’emotività e dello stress, modalità di negoziazione e gestione dei conflitti e risoluzione dei problemi, lavoro in autonomia e lavoro in team e tanto altro ancora.

Attestato

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Per maggiori informazioni e per iscriverti clicca qui (Enaip Fvg).