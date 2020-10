Comunicazione digitale: parte ad ottobre il corso di Enaip Fvg

Parte il 13 ottobre 2020 fino a giorno 11 novembre, il corso organizzato da Enaip Fvg "Comunicare in maniera digitale" per una durata complessiva di 24 ore tra aula e laboratorio. Un corso di formazione utile a chi necessita di competenze relative all’utilizzo di strumenti digitali al fine di poter comunicare con gli altri in maniera corretta attraverso strumenti digitali (social, skype, email, chat) condividendo file e contenuti e per interagire con servizi pubblici e privati attraverso le tecnologie digitali.

Dove

Il corso si terrà alla sede Enaip di via dell'Istria 57 a Trieste (tel. 040 37 88 888; email: info@enaip.fvg.it).

Requisiti

Gli unici requisiti richiesti per l'ammissione al corso sono l'essere iscritti al Programma PIPOL ed avere una buona conoscenza della lingua italiana.

Programma

Come si legge sul sito Enaip, durante il corso sarà possibile imparerà nel dettaglio a:

interagire attraverso diverse tecnologie digitali e capire quali sono gli strumenti di comunicazione più appropriati in un determinato contesto;

condividere dati, informazioni e contenuti digitali con altri attraverso tecnologie digitali appropriate;

partecipare alla vita sociale utilizzando servizi digitali pubblici e privati;

essere al corrente delle norme comportamentali e delle strategie di comunicazione da adottare per un corretto utilizzo delle tecnologie;

creare e gestire un'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione utilizzando i servizi digitali;

proteggere i dispositivi e i contenuti digitali e comprendere i rischi e le minacce presenti negli ambienti digitali;

proteggere i dati personali e la privacy negli ambienti digitali.

Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Come partecipare

Per partecipare al corso è necessario iscriversi al programma PIPOL registrandosi in modo autonomo sul portale oppure recandosi presso un Centro per l’Impiego. Le persone già iscritte a PIPOL, ma che avevano fatto una richiesta diversa, dovranno modificare il Piano d’Azione Individuale (PAI), sempre presso il CPI. Per maggiori informazioni e per l'iscrizione vai alla pagina dedicata.