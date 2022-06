I corsi gratuiti in città con inserimento lavorativo diretto

La Regione Friuli Venezia Giulia ha organizzato una serie percorsi formativi su commessa aziendale, realizzati cioè sulla base delle richieste formulate da quelle imprese che non riescono a trovare personale già qualificato sul mercato regionale. I corsi sono caratterizzati da una parte di formazione in aula o in laboratorio e il successivo stage nella azienda che ricerca personale. Diverse le opportunità per le quali è possibile candidarsi nel mese di giugno anche a Trieste.

Cosa sono i corsi su commessa aziendale

I corsi su commessa aziendale sono percorsi formativi, finanziati dal Fondo Sociale Europeo, costruiti e co-progettati dai Servizi regionali per il lavoro con gli Enti di formazione accreditati e l'azienda o le aziende che non riescono a trovare il personale già qualificato sul mercato.

I corsi sono caratterizzati da una parte di formazione in aula/laboratorio più una parte importante di stage nella stessa azienda che ha co-progettato il corso. L'azienda viene coinvolta in tutto il percorso di selezione e di formazione del gruppo classe. La classe viene costruita attraverso una selezione congiunta con l'Ente di formazione che realizza il corso e i Servizi regionali per il lavoro che affiancano l'azienda, in questo modo l’azienda ha già avuto modo di conoscere chi potrà inserire nel proprio organico.

Dove candidarsi a Trieste

Le opportunità a cui è possibile candidarsi sono le seguenti:

Light, sound and video technician (tecnico luci suono e video) su navi da crociera - HUB Giuliano - Trieste (scadenza 27/06/2022);

Photo operator su navi da crociera - HUB Giuliano - Trieste (scadenza 27/06/2022);

Hospitality service specialist su navi da crociera - HUB Giuliano - Trieste (scadenza 27/06/2022);

Children and teen / adult animator su navi da crociera - HUB Giuliano - Trieste (scadenza 27/06/2022).

Per maggiori informazioni vai alla fonte: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia