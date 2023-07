Al via i corsi di formazione promossi dalla Guardia Costiera Ausiliaria

Al via anche nel 2023 i corsi di formazione promossi dalla Guardia Costiera Ausiliaria del Friuli Venezia Giulia con il sostegno dell’Assonautica di Trieste rivolti in particolare ai volontari della Guardia Costiera Ausiliaria regionale e agli associati Assonautica, ma aperti a tutti gli interessati appartenenti ad associazioni o a società sportive.

I corsi di formazione

Anche quest’anno i corsi di formazione si terranno presso la sede dell’Assonautica di Molo Fratelli Bandiera 1/1 (piano terra). I corsi, rivolti in particolare ai volontari della Guardia Costiera Ausiliaria regionale e agli associati Assonautica, sono a aperti anche tutti gli interessati appartenenti ad associazioni o a società sportive e aprono a diverse future specializzazioni quali RCP (Rianimazione Cardiopolmonare) e BLSD (Basic Life Support Defibrillation, ovverosia le manovre di primo soccorso con l'impiego di defibrillatore).

I volontari della Guardia Costiera Ausiliaria del Friuli Venezia Giulia, formati attraverso questi specifici corsi, sono sempre presenti in occasione delle principali manifestazioni veliche, di canottaggio e pesca sportiva e in particolare alla Barcolana con supporto alla regata e offrono, in caso di emergenza, una prima assistenza e un primo soccorso ai bagnanti e ai regatanti.

Per maggiori informazioni su corsi e iscrizioni, rivolgersi a: assonauticaditrieste@confcommerciotrieste.it (orario di segreteria: lunedì 15-17, martedì 9-11, giovedì 9-11, venerdì 9-11); Telefono 329 1187879.