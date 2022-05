Fotografia e comunicazione visiva: le opportunità di formazione in città

La fotografia: per chi ha una passione per questa fantastica forma d'arte, la scelta di un corso di formazione non è una cosa scontata o da prendere alla leggera, sia per chi lo pratica semplicemente come hobby o come un vero e proprio lavoro. I corsi di fotografia, infatti, non sono di certo tutti uguali. Apprendere e conoscere le sue basi è essenziale per poter imparare a fondo questa tecnica.

Pur essendo qualcosa di estremamente piacevole e alla portata di tutti, la fotografia è comunque caratterizzata da termini e procedure tecniche, pertanto è fondamentale che chi ha il compito di spiegare quest'arte sia un professionista e consapevole delle persone che ha di fronte. La fotografia è un modo per fermare il tempo ed immortalare un momento importante, per imprimere nel cassetto dei ricordi persone e momenti significativi, proprio per questo motivo è molto apprezzata. Seguire un corso di formazione in fotografia è un buon modo per imparare le tecniche di base, non occorre essere professionisti in quanto vi sono diverse tipologie di corsi, per principianti e non. Inoltre, a fianco della tecnica fotografica è importante sviluppare una spiccata sensibilità sul piano espressivo.

Sono tante le proposte in città per imparare l'arte della fotografia, tra queste "Trieste PhotoLab: Fotografia inFormazione", la scuola offre formazione per giovani under 30, percorsi formativi e di orientamento nel campo della fotografia e comunicazione visiva; ma anche corsi di aggiornamento per professionisti e corsi sulla cultura fotografica.

Trieste PhotoLab è un nuovo progetto multisettoriale promosso dalle associazioni culturali CentoFoto e dotART, in collaborazione con il festival fotografico internazionale Trieste Photo Days, realizzato con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.