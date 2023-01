Corsi gratuiti per Operatore Socio Sanitario anche a Trieste e Gorizia

Sono aperte le iscrizioni al corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario (OSS) finanziato nell’ambito Programma regionale (PR) FSE+ 2021-2027 della Regione Friuli Venezia Giulia. L’Operatore socio-sanitario (OSS) svolge la sua attività sia nel settore sociale sia in quello sanitario, in servizi di tipo socio assistenziale e socio sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero o a domicilio dell’utente. Le attività dell’Operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita e riguardano l’assistenza diretta e l’aiuto domestico alberghiero, l’intervento igienico sanitario e di carattere sociale, il supporto gestionale, organizzativo e formativo. Sono previste diverse edizioni del corso, nelle sedi Enaip di Trieste, Gorizia e Cervignano del Friuli. La durata dei corsi è di 1.000 ore (di cui 450 ore di stage) ed il titolo rilasciato è una Qualifica professionale corrispondente al livello 3 EQF.

La partecipazione ai corsi è gratuita. La frequenza è obbligatoria ed è riconosciuta un’indennità di frequenza di euro 2,00 per ogni ora di effettiva presenza allo stage/tirocinio. Le iscrizioni alle selezioni devono essere effettuate entro le ore 18.00 del 27 gennaio 2023. L’avvio dei corsi è previsto a Febbraio 2023. I requisiti per partecipare sono i seguenti: Residenza nel territorio regionale Possesso del diploma di scuola dell’obbligo (terza media) o assolvimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione Compimento del diciottesimo anno di età alla data d’iscrizione al corso Stato di disoccupazione dall' inizio dell’attività formativa in senso stretto e per tutta la durata del corso Alle cittadine e ai cittadini stranieri è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana (livello B1) L’ammissione ai corsi è determinata da una selezione consistente in una prova scritta il cui superamento determina l'ammissione al colloquio.La sede e l'orario di svolgimento delle prove verranno resi noti nel sito www.enaip.fvg.it Per la frequenza al corso occorre l'accertamento medico di idoneità psicofisica, senza limitazioni, per lo svolgimento delle funzioni specifiche previste dal profilo professionale (a cura dell'Ente gestore). Occorre inoltre essere in possesso di certificazione di avvenuta vaccinazione contro SARS CoV-2 come previsto dall'Avviso approvato con Decreto n° 10634/GRFVG del 25/08/2022 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Maggiori info e modulo di iscrizione su: www.enaip.fvg.it