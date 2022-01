Nuovi corsi gratuiti nelle strutture alberghiere triestine finalizzati all'inserimento lavorativo

Ti piacerebbe lavorare nel settore turistico e in particolar modo in una struttura alberghiera? Arriva allora l'occasione che fa proprio al caso tuo: la Regione Friuli Venezia Giulia - si legge in un suo comunicato ufficiale - organizza una serie di corsi di formazione in collaborazione con oltre 20 strutture alberghiere di Trieste e Grado. Gli interessati possono candidarsi entro lunedì 31 gennaio 2022.

Informazioni utili

Tutti i corsi di formazione sono gratuiti e finanziati dal progetto PIPOL, "finalizzati all'inserimento lavorativo, e prevedono attività in aula e stage presso le strutture alberghiere che intendono assumere: più di venti le strutture turistico-ricettive di tipo alberghiero alla ricerca di figure da inserire nel proprio organico che si occupino di accoglienza clienti, ricevimento in orario notturno e servizio di breakfast alberghiero".

"Da questa esigenza nascono appositi corsi di formazione su commessa aziendale co-progettati per creare specifiche competenze che si qualificano attraverso l’attività in aula/laboratoriale e in periodi di stage presso le strutture alberghiere. La formazione gratuita è propedeutica all’inserimento lavorativo: in questo modo le persone, anche prive di esperienza, potranno acquisire le conoscenze specialistiche richieste dalle aziende".

Le figure ricercate

Queste le figure ricercate:

Addetti/e alla Reception (sia a Grado che a Trieste);

Addetti/e al servizio breakfast (sia a Grado che a Trieste);

Portieri notturni (Trieste).

Per maggiori informazioni e per iscriverti vai alla fonte: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia