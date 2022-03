Formazione e lavoro: i corsi su commessa aziendale del Fvg per trovare subito un'occupazione

Opportunità di occupazione e formazione per i giovani: il Friuli Venezia Giulia offre tante occasioni per il futuro. Tra i diversi progetti pensati per i ragazzi ci sono i corsi su commessa aziendale, ovvero dei percorsi formativi, finanziati dal Fondo Sociale Europeo, costruiti e co-progettati dai Servizi regionali per il lavoro con gli Enti di formazione accreditati e l'azienda o le aziende che non riescono a trovare il personale già qualificato sul mercato.

Se la formazione è importante, anche la pratica sul campo rimane fondamentale: i corsi sono infatti caratterizzati da una parte di formazione in aula/laboratorio più una parte importante di stage nella stessa azienda che ha co-progettato il corso.

La selezione

L'azienda viene coinvolta in tutto il percorso di selezione e di formazione del gruppo classe. La classe viene costruita attraverso una selezione congiunta con l'Ente di formazione che realizza il corso e i Servizi regionali per il lavoro che affiancano l'azienda, in questo modo l’azienda ha già avuto modo di conoscere chi potrà inserire nel proprio organico.

Come è possibile notare, il vantaggio nella realizzazione di questa formazione è duplice:

per gli allievi che acquisiscono ulteriori competenze utili a favorire il proprio inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;

per le aziende che formano le persone necessarie alle proprie esigenze produttive e occupazionali.

Le offerte

Le opportunità a cui è possibile partecipare sono molteplici e si aggiornano di settimana in settimana in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, consigliamo quindi di dare periodicamente un'occhiata. Questa settimana, ad esempio, sono disponibili i seguenti corsi:Tecniche di gestione del magazzino; cuoco; addetto banco fresco gastronomia e macelleria; addetto alla produzione di pane e pasticceria; posatore di pavimenti e rivestimenti, di infissi e arredi in cantiere edile; addetto ai servizi di ristorazione collettiva; addetto ai servizi turistici; addetto alle lavorazioni di macelleria; manutentore dei carrelli elevatori.

Per maggiori informazioni vai alla fonte: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia