Arriva in città il corso di formazione per aspiranti attori-marionettisti

Il teatro e la recitazione sono la tua passione? Arriva in città - e non solo - un'occasione imperdibile: attraverso i Servizi per il lavoro, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia insieme al Teatro Stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, il Rossetti e a Enaip Fvg, ente di formazione, ha co-progettato un corso di formazione per attori-marionettisti.

A fine mese, nel dettaglio il 27 ottobre alle ore 16, è in programma un incontro online organizzato per illustrare il percorso formativo. La partecipazione alla presentazione è libera, basta iscriversi entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 25 ottobre. L’incontro online è organizzato per illustrare il progetto costituito da un percorso di inserimento lavorativo, riceverete sulla vostra e-mail (usata per l'iscrizione) il link per collegarvi all'evento.

Il corso di formazione: obiettivi

Come già accennato, il progetto è costituito da un percorso di inserimento lavorativo che prevede una fase di selezione e verifica dei requisiti cui segue un periodo di formazione, per acquisire le conoscenze e le abilità utili alla professione del marionettista che potrà operare nel contesto del teatro. Il corso è nato dal desiderio di recuperare una tradizione artistica che sta scomparendo e dal bisogno di costruire una competenza professionale versatile e completa nel mondo dello spettacolo.