Al via il corso pratico gratuito per guide dell'aspirante Geoparco transfrontaliero del Carso

Al via nel mese di novembre il corso pratico gratuito per guide dell'aspirante Geoparco transfrontaliero del Carso. Il corso mira a formare guide naturalistiche o ambientali escursionistiche. Il termine di presentazione della domanda è in scadenza: ecco come partecipare