Come diventare magazziniere: il corso gratuito per conseguire le qualifiche e le abilitazioni necessarie

Al via a Trieste nel mese di settembre un nuovo corso di formazione gratuito organizzato da Enaip Fvg (via dell'Istria, 57) per ottenere la qualifica di magazziniere. La data di inizio è fissata per il 20 settembre 2021 con data di fine prevista per il 31 marzo 2022, per una durata complessiva 600 ore di aula e laboratorio, di cui 180 di stage in azienda.

Perché partecipare

Il corso può essere utile per imparare a gestire con le corrette tecniche di movimentazione e stoccaggio le merci di magazzino: dalla grande distribuzione alle aziende del commercio all’ingrosso, alle aziende manifatturiere con magazzino interno, fino alle imprese che offrono servizi logistici e di magazzino conto terzi.

Ricordiamo che le principali attività svolte dal magazziniere sono: il controllo quantitativo e qualitativo delle merci ricevute dai fornitori (le condizioni di arrivo, il peso, il rispetto delle norme di sicurezza e così via); la registrazione delle merci in entrata e in uscita tramite software di gestione specifici; la verifica dei documenti di trasporto ossia delle bolle di accompagnamento; la sistemazione e lo stoccaggio delle merci in magazzino con l’ausilio di mezzi meccanici; la distribuzione dei prodotti nel punto vendita e la gestione dei resi; la supervisione e l’assistenza alle società che eseguono lavori di manutenzione; occasionalmente, l’apertura e la chiusura dell’eventuale punto vendita.

Chi può partecipare al corso

Possono partecipare al corso tutte le persone iscritte al Programma Pipol. Non è richiesto nessun titolo di studio specifico.

Contenuti del corso

Il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio dei Settori Economico Professionali della Regione Fvg e al suo interno si acquisiranno le conoscenze e le competenze per:

condurre carrelli elevatori, commissionatori e transpallet;

condurre carrelli elevatori in un magazzino;

acquisire i dati utilizzando dispositivi di lettura;

movimentare e stoccare la merce;

effettuare il picking;

conservare la merce in modo corretto: merce deperibile e merce speciale pericolosa;

riconoscere e gestire la documentazione per l’entrata e l’uscita della merce;

effettuare i corretti imballaggi della merce.

Il percorso potra? essere sviluppato, anche solo parzialmente, in modalita? a distanza.

Attestato

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di qualifica corrispondente al livello 3 EQF "European Qualifications Framework" rilasciato dalla Regione Fvg, un Attestato di Formazione generale sicurezza lavoratori, un Attestato di Sicurezza Specifica per il settore logistico e l’abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori.

Per maggiori informazioni clicca qui (Enaip Fvg).