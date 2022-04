Programmazione Java: al via il corso gratuito finalizzato all'inserimento lavorativo diretto

Nuove opportunità lavorative dal Gruppo Euris e un percorso formativo co-progettato per chi non ha ancora i requisiti ricercati dall'azienda per l'inserimento diretto: un corso di approfondimento delle conoscenze e delle abilità necessarie a lavorare nel settore dell’Information and Communication Technologies (ICT). Ad organizzarlo è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, attraverso i Servizi per il lavoro, insieme al Gruppo Euris SpA.

Il Gruppo Euris

Il Gruppo Euris fornisce servizi IT e sviluppa soluzioni software su misura, innovative e ad alto valore aggiunto. Il core business, affiancare il cliente nell'individuare e gestire soluzioni d'avanguardia, si traduce in una linea d'offerta verticalizzata gestita da Business Unit specialistiche che si occupano di Custom Developement e Digit Solutions, Agile Transformation e Atlassian Solutions, Chatbot e Al, Microsoft Dynamics 365, IoT e Industry 4.0, ICT Governance e Cybersecurity. Gruppo Euris conta oggi più di 450 persone e sei sedi. Grazie alle competenze acquisite in più di 30 anni di presenza sul mercato, l'Azienda affianca i clienti lavorando in team, sia onsite che da remoto.

Il corso

Il corso "Tecniche di programmazione Java" è gratuito, finanziato dal progetto Pipol, e avrà una durata complessiva di 450 ore, di cui 136 in stage. I requisiti richiesti sono:

interesse per l'informatica;

non sono richiesti particolari titoli di studio ma viene considerato requisito preferenziale il possesso di un diploma o di una laurea in ambito informatico o tecnico/scientifica;

viene valutata positivamente anche una conoscenza di base della programmazione Object Oriented (OOP).

Come partecipare

La partecipazione online è un'occasione per conoscere i referenti aziendali, è libera ed è gestita attraverso le iscrizioni. Solo alla chiusura dei termini (il 10 aprile) verrà inviato il link per collegarsi all'evento online. Chi è impossibilitato a partecipare alla presentazione aziendale, ma vuole già candidarsi può farlo attraverso il link "Mi candido", visionando la vacancy e inviando il proprio curriculum vitae. Per maggiori informazioni clicca qui.

Fonte Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia