Ristorazione: il corso gratuito a Trieste finalizzato all'inserimento lavorativo diretto

La Regione Friuli Venezia Giulia organizza un corso di formazione finalizzato all'inserimento lavorativo dedicato alle tecniche di ristorazione collettiva per rispondere alle esigenze di CAMST, una delle maggiori aziende italiane di settore che in Friuli Venezia Giulia è alla ricerca di 30 persone da inserire presso i propri centri di cottura.

Il corso è completamente gratuito, è infatti finanziato dal progetto Pipol, e avrà una durata di 400 ore di cui 150 in stage. Permette di acquisire le competenze tecnico-professionali di base, per essere in grado di operare presso un centro cottura e somministrazione pasti di una grande impresa di ristorazione collettiva ed è in grado di formare quanti non hanno già i requisiti ricercati dall’azienda. Sarà possibile iscriversi entro e non oltre il 16 marzo per la sede di Trieste, ma anche Udine e Pordenone.

Il corso è co-progettato insieme agli enti di formazione Civiform, Ial Fvg e CAMST Group. Per iscriverti clicca qui.