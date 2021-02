Team management in smart working: a metà febbraio il corso gratuito online

Parte il 15 febbraio il corso gratuito "Team management in smart working" organizzato da Enaip Fvg. Il percorso terminerà il 20 aprile 2021 per una durata complessiva di 80 ore. Sarà possibile seguirlo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18.30 alle 21.30.

Perché partecipare

Il corso si propone di sviluppare le competenze necessarie per poter introdurre nuovi modelli di organizzazione del lavoro, forme di lavoro collaborativo e strumenti di comunicazione che la tecnologia mette a disposizione nella relazione con clienti, fornitori e collaboratori. Tutte competenze necessarie in questa nuova fase di cambiamento nel contesto lavorativo e non solo. Il percorso formativo fornisce competenze per:

gestire il tempo, lo spazio e la mobilità delle persone in smart working in modo equilibrato e compatibile con le esigenze familiari e la vita privata;

utilizzare la tecnologia digitale per colloqui di lavoro o con clienti a distanza, riunioni di coordinamento in video conferenza per presentare progetti, negoziazioni al telefono, video-interviste, video-tutorial, video cataloghi,

gestire in autonomia processi di apprendimento e aggiornamento professionale.

I requisiti per partecipare

Possono partecipare al corso sia disoccupati, inoccupati e inattivi ma anche occupati. Tra gli altri requisiti ricordiamo che bisogna essere maggiorenni e residenti o domiciliati sul territorio regionale.

Modalità didattica

Il percorso formativo prevede una didattica mista con 25 ore in presenza e 55 a distanza. Le lezioni online saranno registrate e disponibili sulla piattaforma Schoolplus per un mese dopo la loro effettuazione.

Per maggiori informazioni, per scoprire gli argomenti del corso o per iscriverti vai alla pagina dedicata di Enaip Fvg.