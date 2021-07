"A tutto SPID": a Trieste il corso gratuito per imparare ad utilizzare i servizi online

Viviamo in un'era sempre più digitale ed oggi anche i servizi essenziali necessitano di questa tipologia di conoscenze: per venire incontro all'esigenza di molti cittadini che ancora oggi non sanno bene orientarsi parte un corso organizzato da Enaip Fvg con l'obiettivo di imparare ad utilizzare i servizi online attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) che viene rilasciato gratuitamente ai cittadini.

Lo SPID è il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della Pubblica Amministrazione italiana e dei privati aderenti. Cittadini e imprese possono accedere a tali servizi con un'identità digitale unica che ne permette l'accesso e la fruizione da qualsiasi dispositivo.

Il corso

"A tutto SPID: accedere ai servizi online in un click" è un corso totalmente gratuito e si svolgerà nella sede Enaip di Trieste (via dell'Istria, 57) dal 14 settembre al 21 settembre 2021 per una durata complessiva di 12 ore (attività di laboratorio). Il percorso formativo è rivolto ai giovani dai 18 anni in su e adulti, disoccupati e occupati, che risiedono o hanno il proprio domicilio nella Regione, interessati a partecipare ai corsi che saranno realizzati nei territori dell'ex-provincia di Trieste e nell'area della Carnia.

Argomenti del corso

Nel laboratorio sarà approfondito il funzionamento del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e le sue caratteristiche principali e potrai così:

conoscere la modalità di autenticazione e le relative implicazioni per l'accesso ai servizi online offerti dalla Pubbliche Amministrazioni;

utilizzare in modo consapevole e sicuro gli applicativi per accedere ai servizi pubblici quali l'anagrafe, la scuola o la consultazione del fascicolo sanitario elettronico;

acquisire maggiore dimestichezza e spirito critico nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione per lavoro, tempo libero e comunicazione.

Per maggiori informazioni clicca qui (Enaip Fvg).