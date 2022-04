Competenze informatiche per il mondo del lavoro: al via il corso a Trieste

La Regione Friuli Venezia Giulia organizza a Trieste un corso di formazione dedicato alle Competenze informatiche di livello intermedio per il mondo del lavoro rivolto alle persone con disabilità iscritte negli elenchi del Collocamento mirato domiciliati sul territorio. I contenuti del corso riguarderanno la sicurezza sui posti di lavoro, la durata complessiva è di 100 ore. Le iscrizioni verranno raccolte fino a giovedì 28 aprile.

La formazione si svolgerà in presenza presso Edilmaster, la Scuola Edile di Trieste in via dei Cosulich, 10.

Perché partecipare

Il corso può essere un'occasione utile per acquisire e rafforzare le competenze informatiche di base già in proprio possesso per aumentare l’occupabilità e per accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione e delle aziende attraverso le piattaforme di meeting e i portali di servizi. Inoltre, può essere utile per approfondire le competenze già in proprio possesso nell’uso del pc e della navigazione in rete.

Requisiti

I destinatari devono essere residenti o domiciliati sul territorio regionale ed avere almeno 18 anni compiuti al momento dell’avvio delle operazioni. Inoltre, i destinatari avranno diritto a un’indennità a risultato di 2 euro per ogni ora di effettiva presenza previa la frequenza di almeno il 70% delle ore corso al netto degli esami finali.

Contenuti del corso

Questi gli argomenti che verranno trattati:

Elaborare documenti di testo (formattazioni, inserimento di immagini, grafici, automazione);

Foglio elettronico;

Internet e posta elettronica;

Piattaforme di meeting per i colloqui di lavoro (Teams, Meet, Zoom, ecc.);

Accesso ai servizi online della P.A. e delle aziende (Sesamo, Anpal, INPS, ecc.);

Formazione Sicurezza.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza e un attestato di formazione sicurezza rischio basso.

Per maggiori informazioni vai alla fonte: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.