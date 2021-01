Lavoro agile: arriva in Fvg l'occasione per pensare alla carriera in ottica futura

Il Covid-19 e la conseguente crisi che ne è derivata, soprattutto in ambito lavorativo, ha sconvolto in maniera inaspettata le abitudini di più di 60 milioni italiani. Una crisi che ci ha costretti inevitabilmente ad uscire dalle nostre zone di comfort, obbligandoci in qualche a modo a porci gradi interrogativi riguardo a ciò che verrà. Non è una caso dunque se molte persone oggi stiano ripensando alla propria carriera.

Reinventare un lavoro a non è di certo facile, ma resta comunque possibile, basta un pizzico di inventiva, propositività e forse un po' di preparazione. A tal proposito, parte dal 29 gennaio al 26 febbraio 2021 un corso online molto interessante organizzato da Enaip Fvg: Lavoro agile: un'occasione per ri-pensare il lavoro?

Il corso avrà una durata complessiva di 20 ore, si svolgerà dalle ore 14.00 alle 18.00 e avrà una quota d'iscrizione agevolata riservata a professionisti iscritti da meno di 5 anni: 160 euro (non soggetti a Iva).

Requisiti

Il progetto è rivolto ai professionisti iscritti a Ordini/Collegi aderenti al Cup che esercitano l’attività con sede legale ed operativa in Regione Friuli Venezia Giulia, come definito dal Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 6 comma 1 della L.R. 22 aprile 2004, n. 1.

Obiettivi

Il lavoro sta cambiando volto: cambiano i processi, cambiano le organizzazioni, cambiano le competenze richieste alle persone, a prescindere dal ruolo e dalla funzione. Il lavoro agile, emblema di questa evoluzione sarà il punto di partenza e l’occasione per un percorso di riflessione, analisi e comprensione di questo cambiamento. Obiettivo del corso è accompagnare i partecipanti a riflettere sui cambiamenti strumentali e operativi legati alle forme di lavoro definiti agili.

Argomenti del corso

Tra gli argomenti che verranno trattati ricordiamo: lavoro agile o smart working, Change management, flessibilità organizzativa e flessibilità cognitiva, comunicare, lavorare, condividere, collaborare in 15 pollici: esempi pratici con PowerPoint e Zoom e tanti altri ancora.

Per avere maggiori informazioni, scaricare la scheda d'iscrizione e conoscere il programma completo vai alla pagina dedicata di Enaip Fvg su questo link.