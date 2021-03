Il corso per il reclutamento di 626 Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri

Al via l'11° Corso triennale per il reclutamento di 626 Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri. Il 15 marzo 2021 scadranno i termini per la presentazione della domanda di ammissione al Corso per la formazione di base per i Marescialli dell’Arma dei Carabinieri. Per l'occasione è stato predisposto dal Comando Generale un breve video di presentazione.

Come diventare Carabiniere

Il grado di Carabiniere del ruolo Appuntati e Carabinieri può essere conseguito mediante concorso pubblico per titoli ed esami. La nomina viene conseguita dopo 6 mesi dalla data di inizio corso. Gli allievi Carabinieri contraggono, all’atto dell’arruolamento, una ferma volontaria di anni 4. Al termine della ferma volontaria, i Carabinieri sono ammessi in servizio permanente se conservano l’idoneità psicofisica e se meritevoli.

Gli appartenenti al ruolo "Appuntati e Carabinieri" possono concorrere per i ruoli sovrintendenti, Ispettori e Ufficiali, secondo le seguenti indicazioni di massima.

Nomina al grado di Maresciallo

Il grado di Maresciallo del ruolo ispettori può essere conseguito mediante concorso interno, per titoli, riservato agli appartenenti al ruolo Appuntati e Carabinieri per una quota pari al 10% dei posti disponibili. Possono partecipare al concorso i militari del ruolo Appuntati e Carabinieri che alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, tra l’altro:

non hanno riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna;

sono in possesso della qualifica non inferiore a "nella media";

risultano in possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico (a partire dal 2021).