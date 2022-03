Gestione banco gastronomia e macelleria: il corso gratuito con inserimento diretto in azienda

Arrivano nuove opportunità di lavoro a Trieste e in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia: Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. è alla ricerca di 40 persone da inserire presso diversi negozi nel territorio regionale.

Il profilo professionale ricercato è quello di addetti al banco fresco, gastronomia e macelleria. La difficoltà nel reperire queste competenze sul mercato del lavoro ha portato l'azienda a co-progettare, insieme ai Servizi regionali per il lavoro e agli enti di formazione Enfap, Enaip e Ires, il corso di formazione "Tecniche di gestione banco gastronomia e macelleria" finalizzato all’inserimento lavorativo diretto.

Il corso

Il corso è gratuito e finanziato dal progetto Pipol, ha una durata di 400 ore, di cui 200 ore in stage presso uno dei negozi Coop Alleanza 3.0. Il percorso permette di acquisire le competenze tecnico-professionali e trasversali necessarie a rispondere al cliente, gestire i banchi della gastronomia, effettuare la porzionatura delle carni, il confezionamento, l’etichettatura, l'allestimento dei banchi e la tenuta delle celle frigorifere (macelleria), è quindi in grado di formare quanti non hanno già i requisiti ricercati dall'azienda.

Come partecipare

Per partecipare è necessario presentare la propria candidatura direttamente al Servizio Preselezione del Centro per l’Impiego di Trieste tramite il link predisposto o sull’app mobile LavoroFVG. Al momento della candidatura i soggetti dovranno essere iscritti a Pipol FVG/Garanzia Giovani o Pipol FVG/Progetto Occupabilità e possedere tutti i requisiti richiesti dal progetto. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.

Il corso si terrà nel dettaglio a Trieste (15 posti), Udine (20 posti) e Gorizia (5 posti). Per tutti i dettagli e i link per l'iscrizione vai alla fonte: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.