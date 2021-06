Sogni di lavorare in una pista da sci? Arriva il corso che ti abilita alla figura professionale di Pattugliatore

La Regione ha indetto il corso teorico-pratico per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Pattugliatore". La domanda va presentata entro e non oltre il 19 giugno 2021

Al via il corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Pattugliatore", promosso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Come fare domanda

Per poter partecipare al corso bisognerà superare una prova attitudinale. È possibile scaricare il modello della domanda di partecipazione alla prova per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica cliccando qui. Quest'ultima deve essere mandata per "raccomandata con avviso di ricevimento", all'indirizzo della Segreteria del Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci - via Rovigno n. 5 - 34145 - Trieste, oppure tramite pec (posta elettronica certificata) all'indirizzo collegio@pec.cresp.fvg.it, entro e non oltre sabato 19 giugno 2021.

Per maggiori informazioni

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci. Vai alla pagina dedicata di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per leggere il Bando di indizione per la partecipazione al corso (annualità 2021). Clicca qui.