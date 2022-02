Tecniche base di segreteria: al via il corso gratuito a Trieste

In un contesto aziendale, ma anche nelle Pubblica Amministrazione, la gestione della segreteria, dell'amministrazione del personale e della contabilità sono settori di particolare interesse per il mondo del lavoro. Ecco quindi un'opportunità da non perdere in città.

Al via il corso di formazione organizzato da IAL FVG "Tecniche base di segreteria" utile ad imparare a gestire e organizzare al meglio la segreteria di un ufficio. Il percorso avrà una durata 220 ore e al suo termine verrà rilasciato un Attestato di frequenza. Inoltre, il corso è completamente gratuito e si terrà nella sede IAL di Trieste in via Pondares, 5. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 040 6726311. La data di partenza è prevista per il 16 febbraio 2022 con orario in definizione: per tutti i dettagli e per iscriverti vai alla pagina dedicata al corso.

I requisiti

Possono partecipare al corso tutte le persone iscritte al Programma Pipol. Si richiede una conoscenza della lingua italiana pari al livello B1 del Quadro Comune Europeo per l'apprendimento delle lingue e il possesso delle competenze logico-matematiche di base.

Contenuti del corso

Come si legge sul sito, il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio dei settori economico professionali della Regione FVG e permette di acquisire le competenze per:

comunicare in azienda, in modo diretto, attraverso il telefono e la posta elettronica;

operare su internet e sui social media;

utilizzare correttamente un programma per l'elaborazione di testi e un foglio elettronico;

gestire un archivio e un protocollo per la corrispondenza;

gestire i documenti contabili ricevuti e in emissione.

Il corso comprende inoltre un modulo sulla ricerca attiva del lavoro ed uno sulla sicurezza generale, che consente di acquisire l'attestato previsto dalla normativa.