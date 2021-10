Imparare lo sloveno: il corso di lingua per acquisire tutte le competenze comunicative fondamentali

Trieste, una delle città più multiculturali d'Italia dove si incontrano realtà, lingue, tradizioni e culture diverse: in una città come la nostra spesso risulta fondamentale conoscere una lingua diversa dall'italiano, come lo sloveno ad esempio, spesso richiesto in molti contesti lavorativi. Ecco che per venire incontro a questa esigenza parte tra pochissimo il corso online di lingua slovena base (A1) organizzato da Enaip Fvg: la data di inizio è fissata per il 20 ottobre 2021, il corso si concluderà il 29 dicembre 2021 per una durata complessiva di 30 ore al prezzo di 240 euro.

A chi è rivolto

Il corso di sloveno base è rivolto a tutti coloro che hanno la necessità di imparare una lingua molto diffusa nelle città di frontiera della regione Friuli Venezia Giulia, data la rilevante presenza della minoranza slovena anche a livello istituzionale. In particolar modo è rivolto a chi intende accedere a determinati comparti lavorativi (GDO, commercio al dettaglio, turismo e ristorazione) nei quali la conoscenza della lingua slovena rappresenta una discriminante importante nella scelta di un candidato da parte delle aziende che cercano personale. È inoltre rivolto a coloro che già lavorano come addetti alle vendite per migliorare la relazione con il cliente, in particolar modo nei territori di frontiera.

Perché partecipare

Il corso mira a fornire una base delle strutture grammaticali e linguistico-comunicative della lingua slovena. Al termine del corso l’utente sarà in grado di sostenere una semplice conversazione utilizzando un vocabolario elementare e avrà le basi per potere proseguire nello studio della lingua.

Argomenti trattati

Nel corso potrai acquisire le competenze linguistiche necessarie per capire e comunicare in modo corretto: quindi grammatica, lessico, fonetica, ma anche abilità di comprensione (comprensione scritta: riconoscimento di brevi messaggi con struttura semplice; comprensione orale: dialoghi su argomenti di quotidianità con parlato lento); abilità di produzione (produzione scritta: scrivere testi chiari ed efficaci con struttura semplice; produzione orale: comunicare efficacemente messaggi, porre quesiti o dare risposte semplici); abilità di analisi (semplici operazioni di analisi, sintesi e trasformazione della struttura linguistica), regole di conversazione.

Per maggiori informazioni vai alla pagina dedicata del corso (Enaip Fvg).