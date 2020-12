Creare contenuti digitali: il corso che risponde alla continua evoluzione del mercato del lavoro

Sempre più richiesta nel mondo del lavoro, quella del Content manager è una figura professionale chiave nel settore del digital marketing. Si occupa di gestire la produzione e distribuzione dei contenuti nell'ambito di una strategia di content marketing per uno specifico brand, attraverso le diverse piattaforme (siti web e social media) e i diversi formati (testi, immagini, video, audio). A tal proposito, parte a metà dicembre il corso di formazione organizzato da Enaip Fvg "Creare contenuti digitali". Dal 14 dicembre 2020 al 3 febbraio 2021, il percorso formativo avrà una durata complessiva di 36 ore e verrà svolto online al raggiungimento del numero minimo di allievi (almeno 8 iscritti).

Perché partecipare

Il progetto vuole dare una risposta a chi vuole acquisire competenze relative all’utilizzo di strumenti digitali per la produzione di semplici contenuti. Il mercato del lavoro richiede ormai, per la gran parte delle professioni, di disporre di competenze di base nella produzione di semplici testi, tabelle, immagini o brevi file audio con supporti che possono essere, oltre al classico pc anche il cellulare o il tablet. L’acquisizione di queste competenze, può essere determinante nella ricerca di lavoro.

Chi può partecipare e come

Possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma Pipol (Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione ed il Lavoro). Se non si è ancora iscritti occorre registrarsi in modo autonomo sul portale oppure recandosi presso un Centro per l’Impiego. Le persone già iscritte ma che avevano fatto una richiesta diversa, dovranno modificare il Piano d’Azione Individuale (Pai), sempre presso i Centri per l'Impiego. Non sono previsti ulteriori requisiti per l’ammissione al corso.

Programma

Il percorso proposto mira a fornire ad un livello base le competenze utili a creare e modificare nuovi contenuti digitali, integrare e rielaborare le conoscenze e i contenuti. Si imparerà a:

creare e modificare contenuti digitali ( testi, tabelle, file audio, immagini) attraverso software e applicazioni più comuni;

capire l'importanza del copyright nell'utilizzo delle informazioni e dei contenuti digitali.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione Fvg. Per maggiori informazioni vai alla pagina dedicata di Enaip Fvg.