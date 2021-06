Digital transformation per piccole e micro imprese: al via il corso gratuito

Un'ottima occasione per tutti coloro che desiderano incrementare i profitti, aumentare le vendite e migliorare il posizionamento nel mercato della propria attività: parte la prossima settimana il corso gratuito "Digital transformation per piccole e micro imprese". Ecco come partecipare

Parte lunedì 14 giugno 2021 il corso online Enaip "Digital transformation per piccole e micro imprese". Il percorso di formazione è gratuito, avrà una durata complessiva di 48 ore e terminerà il 4 agosto. Rivolto a liberi professionisti, artigiani, imprenditori, consulenti di comunicazione, responsabili marketing, gestori di e-commerce, si tratta di un'ottima occasione per tutti coloro che desiderano incrementare i profitti, aumentare le vendite e migliorare il posizionamento nel mercato della propria attività.

I requisiti per partecipare

Possono partecipare disoccupati, inoccupati, inattivi e occupati. Per quanto riguarda i requisiti necessari alla partecipazione, al momento dell'avvio dell'operazione i destinatari devono essere residenti o elettivamente domiciliati sul territorio regionale e avere 18 anni compiuti.

Perché partecipare

Come si legge nella scheda informativa del corso sul sito Enaip Fvg, il percorso formativo si propone di sviluppare competenze necessarie per poter implementare un processo di digitalizzazione in tutte le aree aziendali. Il percorso fornisce le competenze per procedere prima ad un’analisi dei processi aziendali, poi alla riorganizzazione degli stessi scegliendo ed integrando le tecnologie ed applicazioni più adeguate alle esigenze e caratteristiche di ogni specifica realtà aziendale.

Il corso si rivolge a persone che posseggono competenze digitali a livello intermedio e che si occupano o intendano occuparsi di attività relative all’organizzazione del lavoro, gestione di gruppi di lavoro, commesse, progetti complessi, conduzione di piccole-micro imprese o di studi professionali.

Verranno trattati argomenti come gestione di dati, informazioni e contenuti digitali in un ambiente digitale strutturato, condivisione di informazioni attraverso le tecnologie digitali, adozione di sistemi di protezione delle informazioni e dati, integrazione di tecnologie IOT e impresa 4.0 nei processi produttivi e tanto altro ancora.

Modalità di partecipazione

Le attività di E-learning sulla piattaforma LMS Schoolplus sono pianificate in modo da favorire lo sviluppo dell'autonomia nell'apprendimento, consentendo agli allievi di accedere ovunque si trovino alle opportunità formative e di relazionarsi con i docenti e il gruppo-classe.

Per maggiori informazioni clicca qui (Enaip Fvg).